Fyns Politi undersøger muligt stenkast fra motorvejsbro

Fyns Politi oplyser på Twitter, at efterforskningen er afsluttet, og at man hverken har fundet noget, der kan be- eller afkræfte, om der har været tale om et stenkast. Motorvejssporene er igen åbnet for trafik.

Fyns Politi har onsdag formiddag fået en anmeldelse om, at en genstand er blevet kastet ned og har ramt en varevogn på Fynske Motorvej nær rundkørslen ved Stenløsvej i Odense SV.

Ingen er kommet til skade.

Den chokerede bilist mærkede et bump på taget af sin varevogn, men nåede at fortsætte ud ad motorvejen, inden han holdt ind og kunne konstatere en stor bule i taget.

Vagtchef ved Fyns Politi Thomas Bentsen understreger, at det endnu ikke er bekræftet, om der er kastet noget ned på motorvejen.

- Vi ved ikke, om det er et dyr, eller om nogen har kastet noget, men vi skylder at undersøge det, siger Thomas Bentsen til TV 2/Fyn.

Motorvej afspærret

Han oplyser, at politiet med hunde skal afsøge området mellem frakørsel 51 og 52. I den forbindelse vil nødsporet og første vognbane i østgående retning været lukket for trafik. Det er stadig muligt at passere i anden vognbane.

- Vi skal ud og se, om vi kan finde noget og leder med hunde i krattet, siger Thomas Bentsen.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 9.35, men fordi bilisten kørte videre efter uheldet, vil politiet gerne i kontakt med personer, der kan have set noget mistænkeligt allerede fra omkring 9.20.

- Vi er ikke helt sikre på, hvor et potentielt gerningssted er, fordi han fortsætter, så hvis nogen har set en mistænkelig adfærd på broerne og fodgængerbroerne mellem afkørsel 51 og 49, vil vi gerne høre fra dem, fortæller Thomas Bentsen.

Kvinde dræbt af stenkaster

I august 2016 mistede en tysk kvinde livet, og hendes mand blev invalideret, da deres bil blev ramt af en 30 kilo tung betonklods.

Klodsen var kastet ned på Fynske Motorvej fra Langesøvejbroen ved Skallebølle.

Siden da er der anmeldt flere stenkast på Fynske Motorvej. Ligesom onsdag formiddag er ingen personer kommet alvorligt til skade ved disse hændelser.

