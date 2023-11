Fyns Politi undersøger video fra demonstration

Fyns Politi skriver i en udtalelse til Rigspolitiet, at politikredsen af egen drift har indledt en undersøgelse af en video, som stammer fra en pro-palæstinensisk demonstration i Odense.

Under videoen bliver der udtalt opfordringer til Hamas militære leder om at bombe Tel Aviv. Videoen endte på et sociale medie X.

Fyns Politi efterforsker desuden eventuelle overtrædelser af straffelovens § 134 b om maskeringsforbud i forbindelse med demonstrationen, står der i et svar fra Justitsministeriet.

Det er den fynske folketingspolitiker Mikkel Bjørn (DF) der har bedt justitsministeren om at forholde sig til episoden.

- Jeg har noteret mig, at politiet i oktober har modtaget en række anmeldelser vedrørende billigelse af terror. Jeg vil generelt opfordre til, at man anmelder det til politiet, hvis man er vidne til ytringer, som har karakter af billigelse af terror. Sådanne ytringer hører ingen steder hjemme, og det er i øvrigt ulovligt at hylde et terrorangreb, skriver justitsminister Peter Hummelgaard (S) i svaret.