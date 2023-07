Fynsk band bag ny VM-sang: - Vi blev helt vildt glade, og så blev vi helt vildt angste

- 'I skal skrive sangen til kvindernes VM'.

Trommeslager Jeppe René Veje Bredahl griner, mens han fortæller om det vilde øjeblik i bandet Fräuleins øvelokale, som udspillede sig tidligere på året. Det øjeblik, hvor det går op for dem, at de - et upcoming band fra Odense - skal forsøge at skrive det næste fodboldhit.

En sang, som kan ende med at skrive sig ind i fodboldhistorien ligesom "Danmarks Drenge", "En for alle" og "Re-sepp-ten".

- Først og fremmest er det en kæmpestor mulighed for os. Vi er jo bare et lillebitte hyggeligt band fra Odense. Det at få sådan en stor mulighed, som gør, at vores musik kan komme ud til utrolig mange mennesker, det er meget overvældende, siger forsanger Anna Halkjær Schelde, hvis stemme de danske fodboldkvinder nu kan danse rundt til i Australien.

Men at det er virkelighed - og at det rent faktisk lykkedes - er stadig svært at forstå for det fynske band.