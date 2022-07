Fynsk bande i alliance med Skandinaviens farligste gruppe: - Det er en klar eskalering

Knap har Fyns Politi ophævet visitationszonen i Vollsmose før en eskalering af bandekonflikten mellem to rivaliserende grupperinger i Odense er i gang.

Lørdag kan Fyens Stiftstidende nemlig fortælle om, hvordan blandt andet den odenseanske bandegruppering 9hunna har indgået alliancer med andre bander fra hovedstadsområdet.

Avisen skriver, at der blandt andet er afholdt indvielsesfester og paradekørsel for at markere de nye samarbejder.

Ifølge Fyens Stiftstidendes krimiredaktør, Bjarke Vestesen, er det en alvorlig situation.

- Det er første gang, at vi har set grupperinger fra Odense indgå alliancer med nok Skandinaviens farligste bandegrupperinger nemlig Loyal to Familia, som i forvejen er forbudt, og den svenske Dödspatruljen, som også har en dansk afdeling. Det er en klar eskalering, som vi ikke hidtil har set, siger han til TV 2 Fyn.

Krimiredaktøren fortæller, at bandekonflikten i Odense er anderledes end i eksempelvis hovedstadsområdet og Aarhus, fordi grupperingerne på Fyn hovedsageligt består af én familie med relationer til andre familier, hvorimod de københavnske bander består af flere forskellige familier.

Følger situationen nøje

Fyens Stiftstidende skriver desuden, at alliancen mellem fynske 9hunna, Loyal to Familia og svenske Dödspatruljen har fået en anden odenseansk gruppering til også at trappe op.

Derfor har den rivaliserende gruppe NBV (Nyborgvej red.) indgået en alliance med københavnske NNV fra Nørrebro og Nordvestkvarteret, der var en aktiv del af bandekonflikten i hovedstadsområdet i december sidste år.

Vicepolitiinspektør Jesper Weimar Pedersen bekræfter til Fyens Stiftstidende at Fyns Politi onsdag traf personer fra Loyal to Familia og Dödspatruljen i Odense.

Bjarke Vestesen er da også helt sikker på, at der bliver holdt nøje øje med situationen blandt de forskellige myndigheder.

- Det er klart at både politi og kommune følger situationen og holder øje med de her grupperinger.

- Der er en eskalering og det er selvfølgelig op til politiet at sørge for at standse og registrere så mange som overhovedet muligt, siger krimiredaktøren til TV 2 Fyn.

Fyns Politi har flere gange indført visitationszone i Vollsmose som følge af bandekonflikterne. Den nyligt afskaffede visitationszone blev indført i juni efter et knivstikkeri.