Fynsk bogblogger: - Rart at flygte ind i en verden uden corona

Bogblogger Maria Johansen skriver sirligt ordet 'åbnes' ned på et stykke papir. Hun stiller sig foran kameraet og knipser et billede af sig selv, der holder papiret frem foran sin farverige bogreol.

Sammen med 15 andre bogbloggere er hun med til at sætte fokus på, at bøgernes verden stadig er åben, selvom det fysiske Danmark er lukket ned.

På 16 stykker papir står der:

Vi rejser verden rundt og kærtegner en kind. Bøgernes verden åbnes hjemme, mens vi viser samfundssind.

- Bøgerne er virkelig en mulighed for at spærre sig inde uden at føle sig helt alene. Der kan man jo sidde med til middagsselskaber og komme med på en gåtur uden at bevæge sig væk fra stuen, forklarer den fynske bogblogger Maria Johansen.

Og de 16 bogbloggere er ikke alene om at fordybe sig i bøgerne i coronatiden. Hos internetboghandlen Saxo har de oplevet en markant øget interesse for både fysiske bøger, e-bøger og lydbøger under coronakrisen.

Covid-19 og konsekvenserne heraf må for mange være relativt ubegribeligt, men i litteraturen kan vi måske finde svar på nogle af de store spørgsmål Lærke Jürs, PR og content coordinator hos Saxo

- Vi ser det som en naturlig konsekvens af, at danskerne har befundet sig meget hjemme den seneste tid, siger Lærke Jürs, der er PR og content coordinator hos Saxo.

Bidrager lidt

Maria Johansen driver til dagligt bogbloggen "Book me up, Scotty" og bruger en stor del af sin tid på at læse og anmelde bøger på både bloggen og sin Instagramprofil med samme navn.

Da hun en dag scrollede gennem de sociale medier, stødte hun på billeder af folk fra flere brancher, der står sammen mod corona, og det gav hende en idé.

- Bøger giver virkelig mulighed for at spærre sig inde uden at føle sig helt alene og stadig på en måde være ude i verden. Det budskab ville jeg gerne sprede.

Sådan fik hun 15 danske bogbloggere til sammen med hende at danne en sætning, et budskab og et billede fra bøgernes verden.

16 bogbloggere er gået sammen om at formidle et læsebudskab. For litteraturen kan stadig tage os steder hen, som vi for tiden ikke kan besøge fysisk. Foto: Maria Johansen

- Det er jo ikke alle, der føler, at de rigtig kan gøre en forskel for tiden ligesom eksempelvis sygeplejersker, når så mange er hjemsendt. Med min opfordring til de andre bogbloggerne følte flere af dem, at de i det mindste kunne bidrage lidt, fortæller Maria Johansen, som fik en overvældende respons over initiativet, der har fået tildelt hashtaggene #verdenienbog og #bogbloggerebliverhjemme, så man kan finde billedet på sociale medier.

Inspiration til læsning Der er flere steder at hente inspiration til den næste store læsoplevelse: Danske bogblogge som Litfix, Windblown pages, Bogfeber, Bausagerbooks, Book me up, Scotty og mange flere.

På Instagram under hashtagget #bookstagram.

På Goodreads, som er en form for social medie for bøger. Her kan man sætte læsemål for året, følge andres læsning og få inspiration til nye bøger samt deltage i diskussioner.

På bibliotekernes hjemmesider er der ofte inspiration at hente. Og så kan man låne bøgerne på E-reolen, hvor loftet for udlån er hævet til ti bøger om måneden grundet corona. Se mere

Behov for bøger

For Maria Johansen er det ikke nyt at hive en bog ud af reolen, og hun forstår godt, at litteraturen er mere efterspurgt for tiden.

- Jeg tror, at mange har en udrejselængsel og føler sig indespærret, og der giver bøgerne jo muligheden for at forsvinde ned i noget og opleve andre verdener, lande og kulturer, forklarer hun.

Hun fornemmer, at der er en større interesse for at læse.

Maria Johansen driver bogbloggen "Book me up, Scotty!", som i november 2019 vandt prisen som Danmarks bedste bogblog til Danish Book Blog Awards. Foto: Anders Høgh

- Min indbakke på Instagram er ved at eksplodere med folk, der vil have personlige anbefalinger til bøger. Flere af dem skriver, at de ikke har læst længe og derfor har brug for hjælp til at komme i gang, forklarer hun. Folk har mere tid nu, og det kan føles rart at flygte ind i en verden uden corona, siger Maria Johansen.

Det er jo ikke alle, der føler, at de rigtig kan gøre en forskel for tiden ligesom eksempelvis sygeplejersker, når så mange er hjemsendt. Med min opfordring til de andre bogbloggerne følte flere af dem, at de i det mindste kunne bidrage lidt Maria Johansen, bogblogger

Den fornemmelse bekræfter Saxo, der fortæller, at der uden tvivl er en større efterspørgsel på litteratur, men at det ikke kun er de skønlitterære værker, der sælger.

- Vi kan se, at der er et behov for bøger om, hvad man give sig til i hjemmet, og vi oplever blandt andet et øget salg inden for male- og aktivitetsbøger til børn, strikkebøger, bagebøger og kogebøger, siger Lærke Jürs.

Nære fortællinger og epidemier

Hos Saxo viser bogsalget fra den seneste måned en særlig tendens.

Anbefalinger fra Maria Johansen Maria Johansen læser kun de helt nære fortællinger for tiden. Hun anbefaler særligt to af de seneste bøger, hun har læst: Fruen af Malene Lei Raben: "Ja okay, hendes barndom var på nogen måder dramatisk, men den handler grundlæggende om konflikten med hendes mor."

"Ja okay, hendes barndom var på nogen måder dramatisk, men den handler grundlæggende om konflikten med hendes mor." Voksne mennesker af Marie Aubert: "Bogen handler om relationer mellem søstre og bittesmå problemer set i forhold til corona." Se mere

- Der er øget salg af titler, som på den ene eller anden måde relaterer sig til den situation, vi står i nu. Det er blandt andet "Det er bare en virus", "Som pesten", "Pesten" og "Dekameron", fortæller Lærke Jürs.

De kan se, at flere søger mod litteraturen for bedre at kunne forstå den verden, vi lever i.

- Covid-19 og konsekvenserne heraf må for mange være relativt ubegribeligt, men i litteraturen kan vi måske finde svar på nogle af de store spørgsmål, uddyber hun.

For Maria Johansens vedkommende har hendes læsevaner bevæget sig i stik modsat retning af Saxos erfaringer.

- Jeg vil bare gerne have den helt nære fortælling om familieforhold og venskab. Helst ikke for store dramaer, dem er der rigeligt af i verden for tiden, forklarer Maria Johansen og fortsætter:

- Når der sker så meget i verden, så behøver bøgerne ikke at være for voldsomme. Lige nu er det jo vildt fedt bare at læse om et middagsselskab, fordi vi ikke kan deltage i et selv, ler hun.

#bogbloggerebliverhjemme kan man finde Maria Johansen og de andre bogbloggeres budskab under på Instagram. Foto: Instagram