Fynsk cannabis godkendt til salg i Europa

Fynsk cannabis er nu som det første danske cannabis-produkt på vej ud på det europæiske marked.

Virksomheden Aurora Nordic fra Odense har som den første producent i landet fået tilladelse til at eksportere medicinsk cannabis i form af blomster og olie til patienter i Europa.

- Det er fantastisk. Vi er super, super glade, siger Mads Pedersen, som er direktør i Aurora Nordic.

Der er tale om en såkaldt EU GMP-certificering af Aurora Nordics anlæg i Odense.

En lang proces

Aurora Nordic er et samarbejde mellem det fynske gartneri Alfred Pedersen & Søn og verdens næststørste producent af medicinsk cannabis, canadiske Aurora. Anlægget i Odense er 9.200 kvadratmeter stort.

Produktionen startede i 2018 med store ambitioner, men først nu er den endelige tilladelse kommet til at sælge og eksportere produkterne.

- I de sidte to år har vi været 50 medarbejdere, der har knoklet stort set i døgndrift, siger Mads Pedersen og fortsætter:

- Vi havde regnet med, at det ville tage halvandet år. Det tog tre år, men vi har haft en god dialog med Lægemiddelstyrelsen, og nu ser det ud til, at det endelig er lykkedes.

Selvom processen har været lang, tror Mads Pedersen, at det kan ende med at være en fordel for de danske producenter.

- Det har været meget besværligt. Den danske lægemiddelstyrelse har sat barren meget højt, men det kan hjælpe os på længere sigt, ved at vi får produceret under gunstige og kontrollerede vilkår, som sikrer, at vi får det bedst mulige produkt ud til vores patienter, siger Mads Pedersen.

Virksomheden har længe produceret cannabisprodukter, som de har lagt på lager. Det er dem, de nu kan sende ud i Europa og sælge.

Mangler stadig Danmark

De danske patienter må dog vente lidt endnu med at kunne købe den fynske cannabis. Her mangler Aurora Nordic nemlig fortsat de sidste godkendelser.

- Vi skal have godkendt emballage, tekst og label, men det er en mindre ting, så vi håber snart også at kunne hjælpe danske patienter, siger Mads Pedersen.

I Danmark er det især cannabisolie, der er efterspurgt. Det fortæller Marianne Hundtofte Nielsen, som er kommerciel og medicinsk direktør i Aurora Nordic.

- Olieprodukter har været længe ventet på det danske marked. Det er det, vi ser, at lægerne efterlyser, og jeg tror lægerne efterspørger det, fordi de anser det som en mere sikker doseringesform. De kan dosere på en mere præcis måde, end med de tørrede produkter, siger Marianne Hundtofte Nielsen.

Hvor lang tid der går, før produkterne kommer på markedet her i landet, tør Mads Pedersen ikke sige.

- Efter den lange periode, vi har været igennem, tør jeg ikke spå om tiden, men det varer ikke så længe.

Er det inden for det næste år?

- Det skulle det meget gerne være.

