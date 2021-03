Dansk Folkeparti i krise på Fyn: Endnu et medlem melder sig ud

Dansk Folkeparti og Fyn er ikke gode venner i disse dage.

Pernille Bendixen, der er tidligere folketingsmedlem og Odenses sidste DF-byrådsmedlem, er den seneste i rækken fra samme parti, som ikke vil være med længere.

Det skriver hun på sin facebookprofil.

- Meget kan jeg leve med. Corona-pas kan jeg ikke leve med. Jeg har længe været meget kritisk overfor restriktionerne i den form, de har. De fleste giver ikke mening for mig og virker ulogiske. Særligt den forskelsbehandling imellem de forskellige erhverv der er, har jeg været vred over.

Da DF sammen med regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet har bakket op om den rammeaftale for genåbning, der blev meldt ud i går, siger Bendixen altså stop.

- Nu kommer der et krav om corona-pas visse steder. Det er aldeles unødvendigt, man kunne klare det med en test. Derfor er hele tanken bag passet noget helt andet for mig, og jeg ser et delt folk. Det kan jeg ganske enkelt ikke støtte, og jeg har derfor valgt at melde mig ud af Dansk Folkeparti i dag, lyder det videre i hendes opslag.

Og det er hun ikke den eneste fra sit tidligere parti, der har gjort.

Således kunne man læse, at Christel Gall, odenseansk byråspolitiker, og Carsten Kudsk fra Nyborg Kommune ligeledes havde valgt at melde sig ud af DF, for derefter at starte et nyt parti.

Det offentliggjorde de i januar, hvor de også klargjorde, at de havde stiftet partiet De LokalNationale.

Nyt parti blev dannet

Et parti, der har 14 mærkesager, som de især slår sig op på at kæmpe for, og om dem sagde Gall i januar:

- Noget af det, der vægter rigtig højt er aktiv dødshjælp. Vi synes, vi hører nogle forfærdelige historier om folk, der egentlig gerne vil af dage, hvor det ikke ender særlig godt og bliver en pinefuld lang ting. Det, synes vi, er forkert, lød det fra hende ved et pressemøde foran Odense Rådhus.

Inden sin udgang sagde Christel Gall, at hun var gået fra Dansk Folkeparti, fordi hun var uenig i for mange af deres politiske sager.

- Jeg er træt af at sluge kameler, og derfor er jeg glad for som løsgænger, at jeg kan sige, hvad jeg mener. Jeg har slugt kameler i Dansk Folkeparti, blandt andet om minimumsnormeringer på ældreområdet, og det var jeg ikke begejstret for, forklarer hun.

Carsten Kudsks exit fra partiet kom som en stor overraskelse, for han er en mand, der har arbejdet dedikeret for Dansk Folkeparti.

Noget, TV 2 Fyns politiske redaktør, Jespert Buch bemærkede efter pressemødet ved rådhuset i årets første måned.

- Han er en af de politikere, som virkelig har investeret en stor del af sit liv i Dansk Folkeparti. Han har siddet i Folketinget som suppleant, han har været tæt på at komme i Folketinget flere gange, siger Jesper Buch.

Pernille Bendixen har frabedt sig at komme med flere udtalelser om sit stop i Dansk Folkeparti.