Fynsk direktør: - Trump vinder igen

De elsker ham bare mere og mere, fordi han tør gøre det, og han har sagt de ting, han har sagt Torkil Poulsen, direktør, DanTracker Technology

Torkil Poulsen, direktør for DanTracker Technology i Odense, fik i 2016 sine ønsker opfyldt, da USA valgte Donald Trump som ny præsident.

Og trods dugfriske meningsmålinger, der peger på en lille fordel til Joe Biden, er Torkil Poulsen sikker på, at republikaneren Donald Trump får fire år mere i Det Hvide Hus.

Læs også Fynsk toppolitiker indlagt med covid-19: - Det er en hård tur

- Jeg er rigtig sikker på, han vinder. Der er kørt to forskellige kampagner, hvor den ene vel nærmest har været en død sild (Joe Bidens kampagne, red.). Den anden kampagne har været frisk og stærk. De har holdt nogle rallies, der har været rigtig store, og der er faktisk journalister, der har udtalt, at de havde svært ved at finde nogen, der overhovedet var Biden-tilhængere.

- Jeg tror ikke, han vinder på flest stemmer, men vinder på svingstaterne, som svinger til hans side i sidste øjeblik, siger Torkil Poulsen og peger på en direkte årsag til af Donald Trump i sidste ende tager stikket hjem:

- Det skyldes blandt andet, at Biden går ind for, at fracking (en omdiskuteret metode til at bore efter olie og naturgas, red.) skal ud. Det er noget af det, de lever af i nogle af svingstaterne.

Så for dig som erhvervsmand, er det de rigtige takter, der blev slået an for fire år siden?

- Helt sikkert. Det er rart at få en, der ikke er så politisk korrekt, at han ikke tækkes vælgerne, som andre gør, når der er lidt modvind.

- Han har jo sagt lige nøjagtigt, hvad der passer ham og gjort de ting, der skulle til for at vende den amerikanske økonomi. Inden coronaen havde han rekordlav arbejdsløshed, og han havde virkelig gang i hjulene.

Torkild Poulsen erkender, at Donald Trump har sagt ting, som han måske ikke skulle have sagt.

- Det viser jo bare, at hans base er utrolig stærk, og han kan sådan set sige næsten, hvad der passer ham. De elsker ham bare mere og mere, fordi han tør gøre det, og han har sagt de ting, han har sagt.

- Det synes jeg er et frisk pust.

Læs også Cyklist spotter mand med koben i frisørsalon

Modsat mener Torkil Poulsen ikke, at Joe Biden vil være et frisk pust. Han forudser, at mange ting vil blive rullet tilbage, hvis Demokraternes præsidentkandidat får plads i det ovale værelse.

Hvis man læser aviser og andre medier, så er 99 procent af alle artikler imod Trump Torkil Poulsen, direktør, DanTracker Technology

- Med Biden vil det blive en mere socialistisk tilgang til det hele, og det vil selvfølgelig være en forsigtig tilgang i forhold til coronaen, og det ville jo gøre, at verden ville fortsætte i en eller anden form for depressionen.

- Det vil faktisk have stor indflydelse på aktierne, hvis han bliver valgt. Aktierne vil falde, og det vil betyde, at samhandlen selvfølgelig vil være stagnerende i en periode, indtil de får lukket USA op igen, og forbrugerne kommer ud og bruger penge for alvor, siger direktøren.

At være tilhænger af Donald Trump bliver der set ned på mange steder i Danmark. Og det er Torkild Poulsen fuldt ud klar over.

- Jeg er fuldstændig ligeglad og bruger gerne Facebook til at fortælle om det. Der er flere og flere, der finder ud, at det er en fordel, er i den forstand ligeglade med, hvad opinionen siger.

- Man kan sagtens se på Danmark, at Trump-tilhængerne er udskældte. Det er ikke politisk korrekt at være Trump-tilhænger. Ligesom med corona, hvor man bliver udskammet, hvis man siger, at det er en almindelig influenza, siger Torkil Poulsen.

En af årsagerne til, at Trump-tilhængerne måske er i mindretal i Danmark er mediernes dækning af Trump og de to kandidater i det hele taget, mener Torkil Poulsen.

- Hvis man læser aviser og andre medier, så er 99 procent af alle artikler imod Trump og imod stort set alt, hvad han laver. Der er ikke nogen, der viser det positive billede af alle de gode ting, han faktisk har gjort for Vesten og for USA især,

- Hvis man tager nyhedsudsendelser på for eksempel TV 2 News, så har de altid fire, der snakker imod Trump i stedet for én, der faktisk tænker lidt anderledes og prøver at vende situationen rundt.

- Det kunne også være, at der var noget godt i det, han gjorde, siger Torkil Poulsen.

Tæt opløb om pladsen i Det Hvide Hus

I disse timer kulminerer ugers og måneders valgkamp i USA, når valgstederne åbner.

Målinger fra i nat dansk tid viser, at afgørelsen bliver umådelig tæt og således har udviklet til en valggyser a la 2016.

Således ligger Joe Biden og Donald Trump neglebidende tæt i flere svingstater, og det ser ud til at svingstaten Florida meget vel kan blive afgørende for, hvem der kommer til at sidde i Det Hvide Hus.

Samtidig ligger de to kandidater side om side i svingstaterne North Carolina og Arizona, viser meningsmålinger fra Reuters/Ipsos.

I målingerne står Biden til at få 50 procent af stemmerne i Florida, mens Trump står til 46 procent. Den statistiske usikkerhed er på fire procentpoint.​

Læs også Derfor skal du sortere affald: Sådan bliver din tomme tomatdåse til en ny cykel