Fynsk DM-vinder: I ser mig snart på stemmesedlen

- Det er en lidt vild liste, må jeg nok sige. Jeg tænker da, at det forpligter på en eller anden måde, siger Sofie Mosgaard.

- Det er jo et lille bevis for, at man kan noget, og når man kan noget, så skal man også bruge det, siger hun.

Vil det sige, at vi kommer til at se dig på stemmesedlen snart?

- På Fyn gør I nok, siger hun.

Hun vil dog ikke komme nærmere ind på, i hvilken sammenhæng det bliver.

- Jeg skal nok ringe, når det er. Det lover jeg, siger hun.