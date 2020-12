Fynsk eksminister klar til at stemme for rigsretssag

Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre, vil "ultimativt" bakke op om en rigsretssag mod Inger Støjberg.

Det udtalte Venstreformanden i et interview med Jyllands-Posten mandag: Og den udmelding vinder genklang hos flere Venstre-profiler.

Blandt andre det fynskevalgte folketingsmedlem Lars Christian Lilleholt støtter sin formand. Til Berlingske siger Lars Christian Lilleholt blandt andet:

- Jeg bakker Jakob Ellemann-Jensen op. Det er klart, at hvis en advokatundersøgelse viser, at der er grundlag for en rigsretssag, er der ikke nogen vej udenom. Så vil jeg stemme for.

Han understreger dog, at han mener, at Inger Støjberg vil kunne klare frisag, hvis sagen skulle ende for en rigsret.

- Jeg hæfter mig ved, at Instrukskommissionen er kommet med flere meldinger. Der er alvorlige anklager mod Inger, men det fremgår også, at hun ikke har givet nogen klar instruks til sine medarbejdere om at handle mod loven. Jeg tror på, at Inger Støjberg vil kunne frikendes ved en rigsret, siger Lars Christian Lilleholt Berlingske.

Lars Christian Lilleholt tilføjer, at han er meget tilfreds med det arbejde, som Inger Støjberg har udført som næstformand, og dengang, hun var udlændinge- og integrationsminister.

- Jeg har været en stor fan af Inger, jeg synes, hun har gjort det godt. Hun har i den grad været eksponent for en stram udlændingepolitik, men lov er lov, og lov skal holdes, siger han avisen.

Også Venstres nestor, Claus Hjort Frederiksen står på Ellemann side. På Facebook skriver han blandt andet:

- Jeg er enig i formandens ønske om afklaring. Og derfor støtter jeg også op om ham. Som jeg allerede har skrevet, så er det ham, der er formand - og dermed ligger det også i hans lod at drage de beslutninger, som han mener er bedst for vort parti.

Kommentator: "En egentlig krigserklæring"

Det bliver aktuelt med en rigsretssag, hvis ikke der kommer en klar konklusion fra den advokatundersøgelse, der lige nu er i gang af sagen om at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Selv har Inger Støjberg erklæret sig "helt uenig" i meldingen fra sin formand, og det vurderer Troels Mylenberg, politisk redaktør på TV2, som en splittelse i toppen af landets største liberale parti.

- Det er modtaget som en egentlig krigserklæring. Der er tale om et parti i opgør med sig selv, mener han.

Troels Mylenberg peger på, at der er en, som skal give sig, hvis partiet skal enes om en linje. Og det er svært at se, at Ellemann-Jensen skulle have lyst til det.

- Spørgsmålet er, om Støjberg kan tvinges til det, eller om det her egentlig betyder en reel sprængning af Venstre. Det synes jeg ikke længere, man kan udelukke, vurderer Mylenberg.