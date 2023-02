Fynsk eventdronning skrev krimiroman på telefonen - nu debuterer hun

Tine Gudrun Petersen har aldrig haft et plan for, hvordan bogen skulle opbygges. I stedet beskriver hun skriveprocessen som at se en film, hvor hun skrev alt det ned hun så.

Det blev til 350 sider om en efterforsker og en politiassistent, der skal lede efter en koldblodig morder, som blandt andet står bag et brutalt drab på en mandlig socialpædagog.

Inspireret af mørk barndomsby

Det er ikke tilfældigt at det netop er blevet en krimi, som Tine Gudrun Petersen debuterer med.

Siden opvæksten i Tommerup Stationsby, hvor der ifølge forfatteren er meget mørkt om aftenen, har hun haft lyst til at skrive en rigtig uhyggelig bog.

Heldigvis var der et forlag, der kunne se potentialet i Tine Gudrun Petersen mange telefonskriblerier, og for omkring et år siden kunne hun underskrive sin første bogkontrakt.

Nu er bogen ’Dukkesamleren’ at finde på hylden i landets boghandlere. Tine Gudrun Petersen er glad for, at det lykkedes hende at skrive bogen, og så håber hun, at hendes historie kan være med til at inspirere andre.

- Jeg er virkelig glad for, at jeg har fået den her chance i mit liv. Jeg er meget taknemmelig over det, og jeg håber, at hvis der er andre, der sidder i en skidt situation, at de så får mod på at prøve noget nyt, tage en ny chance, gå en anden vej i deres liv, fordi forhåbentlig er der altid en anden vej, man kan gå for at få en ny chance, siger forfatteren.

