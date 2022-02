Fynsk fakkeltog til ære for unge Mia og Oliver: - Det er en måde for os at vise, hvad vi føler

De var mødt op for at mindes de to unge mennesker, 22-årige Mia Skadhauge Stevn og 21-årige Oliver Ibæk, der aldrig kom hjem efter en bytur.

- Det er en måde at vise vores sympati og respekt til disse unge mennesker, der er gået bort på tragisk vis, siger arrangøren af fakkeltoget i Odense Martha Løvkvist Hansen.

- Jeg har personligt bare lyst til at kramme de her forældre (forældrene til Mia og Oliver red.), men det kan vi jo ikke. Men det er en måde for os at vise, hvad vi føler.

Formålet med fakkeltoget er blandt andet at skabe opmærksomhed om unges sikkerhed, når de er i byen. Derfor vandrede fynboerne gennem gågaderne i Odense for at sætte fokus på netop det.

- Det er nok alle forældres skræk, at der skal ske noget for vores unge mennesker, siger Martha Løvkvist Hansen, der selv er mor til fem børn.