Fynsk festival afslører de første navne

2020 bliver en festivalforladt sommer, da de fleste festivaler har måttet aflyse på grund af coronakrisen.

Det er dog ikke tilfældet for studiestartsfesten Generator Festival i Odense.

3. juli meldte folkene bag festivalen ud, at man fortsætter som planlagt i år og holder festival fra torsdag den 3. septermber til lørdag den 5. september, og torsdag blev de første navne så afsløret.

Programmet kommer blandt andre til at tælle den danske musiker Lydmor, der bærer det borgerlige navn Jenny Rossander. Hun fik sit gennembrud i 2018 med albummet 'I Told You I’d Tell Them Our Story'.

Også Malte Ebert, der i 2016 blev kendt under aliaset 'Gulddreng', besøger festivalen.

26 spillesteder

Festivalen fordeler sig på i alt 26 spillesteder i hele Odense og henvender sig særligt studerende.

Store fynske festivaler som Heartland og Tinderbox har i år aflyst, da man har vurderet, de ikke ville kunne afvikles forsvarligt, mens coronavirusset hærgrer.

Generator Festival har en fordel i forhold til de to andre, da den først finder sted i september og dermed går fri af regeringens forbud mod at forsamle mere end 500 mennesker, som ophører 31. august.

Sidste år var der i alt omkring 19.000.

Festivalen erstattede i 2018 den hidtidige studiestartsfest Karrussel, og i samme ombæring gik ansvaret for arrangementet fra private hænder til at høre under Studenterhus Odense. Festivalen har i år fået et tilskud på 1,4 millioner kroner fra Odense Kommune.