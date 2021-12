Fynsk firma leverer dele til rumteleskop

Ophænget består af rør i kulfiber med guld-belagte metalbeslag i enderne, som sikrer en stabil konstruktion, der udvider og sammentrækker sig mindst muligt, når den udsættes for henholdsvis varme og kulde i rummet.

Danske forskere skal analyserer data

DTU’s forskere er også med i front, når teleskopet begynder at sende data tilbage til jorden, som skal analyseres.

- Vi har arbejdet på James Webb Space Telescope-projektet en årrække i et omfattende globalt samarbejde og er involveret i mange aspekter af missionen. Så vi ser med spænding frem til, at teleskopet nu skal sendes i rummet, siger Thomas R. Greve, der er professor på DTU Space og leder DTU’s arbejde på James Webb-projektet i en pressemeddelelse.

Hvis alt går efter planen, opsendes James Webb Space Telescope med en Ariane 5 raket fra den europæiske rumhavn i Kourou i Fransk Guyanaskal den 25. december.

- Vi forventer at gøre en række nye og spændende opdagelser om universet. Men med en så stor undersøgelse som den her, bliver det formentlig nogle, som vi endnu ikke har været i stand til at forestille os. Det er, hvad astronomiens historie konstant har vist os, siger professor Sune Toft fra Niels Bohr Instituttet i en pressemeddelelse.