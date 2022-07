Fynsk firma vil have 137 millioner af underskudsramt Comsa

Odense Letbane har langt fra været nogen guldgrube for hovedentreprenøren spanske Comsa.

Det viser det netop offentliggjorte regnskab for 2021 fra Comsa Danmark Aps., der har letbanen som hovedprojekt.

Firmaet kommer for tredje år i træk ud af regnskabsåret med underskud – denne gang et minus på 61 millioner kroner før skat.

Egenkapitalen er nu negativ med 67 millioner kroner.

Allerede i 2020 oplyste Comsa, at den tidligere samarbejdspartner Munck Havne og Anlæg fra Nyborg havde slæbt det tidligere joint venture selskab Comsa-Munck i voldgiftsretten, og i 2021-regnskabet, kan man se, hvad Munck vil have Comsa til at betale: 137,5 millioner kroner.

Comsa forudser dog ikke at få merudgifter som følge af kravet, men noterer også, at man selvfølgelig ikke kan forudse, hvordan tvisten bliver afgjort.

Som tidligere nævnt har Comsa anlagt voldgiftssag mod Odense Kommune for et betydeligt millionbeløb – her er beløbets størrelse dog ikke kendt.

Odense Kommune bestrider kravet og mener i øvrigt, at Comsa skal finde en løsning på de støjproblemer, man har afleveret letbanen med.

Det fremgår af regnskabet, at der er brugt 6,6 millioner kroner på at udvikle en metode til at måle spor-isolering.

Årets underskud i Comsa Danmark er i modstrid til de forventninger selskabet sidste år havde til forretningsudviklingen.

I 2020 havde Comsa Danmark et underskud på 25 millioner kroner før skat i lyset af corona-situationen, men med forventninger om et økonomisk bedre 2021, hvor corona-bølgen var aftagende, og selskabet regnede med at ville vinde nogle af de sager, man har mod Odense Letbane og underleverandører.

Til trods for, at det ikke er sket, er selskabets økonomi dog sikret med erklæringer fra det spanske moderselskab, der stiller den nødvendige likviditet til rådighed, oplyses det.

Om de økonomiske udsigter for 2022 oplyser Comsa Danmark kortfattet, at man forventer bedre indtjening:

-Management expects earnings to improve in 2022.