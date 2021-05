Fynsk fodboldlegende afslører landsholdets hemmelige vindertrick

- Tidligere var det jo sådan, at jeg lige skulle tjekke, om dejen var, som den skulle være, siger massøren, som fortæller, at han også selv har bagt brunsviger. Selvom det er ved at være noget tid siden.

Brunsviger som vidundermiddel

Allan Poulsen er ikke i tvivl om, hvad den klistrede brune kage har gjort for landsholdet. Og det er store ting, som man ikke kan se bort fra, lyder hans vurdering.

- De kan ikke droppe den tradition nu. For vi har ikke tabt en kamp, siden den blev indført, siger han. (Denne påstand har det ikke været mulig for TV 2 Fyn at verificere inden deadline, red.).

Allan Poulsen har haft en masse gode oplevelser med landsholdet, og den mest mindeværdige er der ikke tvivl om.

- Når du spørger mig, hvad den største oplevelse er, så må jeg jo svare 92. Der er ikke noget, der kan sammenlignes med det.