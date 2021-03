Fynsk frontløber i cannabisproduktion lukker

De var de første herhjemme, som blev godkendt til at producere medicinske cannabisprodukter, men nu slutter eventyret for fynske Spectrum Therapeutics.

I mandags meddelte fabrikkens canadiske ejer, Canopy Growth, at man vil lukke produktionen i Stige. Dermed bliver der sat endeligt punktum for en investering på mere end 350 millioner kroner.

En beslutning, som ærgrer Morten Snede, der er direktør i Spectrum Therapeutics.

- Personligt har jeg det rigtig skidt med det for mine medarbejdere. Vi har opbygget en kompetence blandt medarbejderne, fordi vi har været i gang i længst tid og er nået længst. Derfor er det også ærgerligt at se det forsvinde, siger han til TV 2 Fyn.

Havde håbet på opsving

Udmeldingen fra Canopy Growth kommer efter et år, hvor virksomheden i forvejen har afskediget 1100 ansatte. Sidste år blev der i Odense fyret 20 ud af produktionens 80 daværende ansatte, og nu er der udsigt til, at de resterende 60 medarbejdere også bliver afskediget i forbindelse med lukningen.

Hos Spectrum Therapeutics havde man ellers håbet på et opsving i 2021, men efterspørgslen udeblev.

- Vi regnede med, at salget ville stige her i 2021, men det har det ikke gjort – i hvert fald ikke i væsentlig grad. Og den efterspørgsel, der var budgetteret med, kom simpelthen ikke, siger Morten Snede.

Da Spectrum Therapeutics tilbage i 2019 fik godkendelsen til at producere medicinsk cannabis, var virksomheden ellers udset til at skabe op mod 100 arbejdspladser.

Men trods store investeringer viste det sig i årene efter, at produktionen af medicinsk cannabis havde svært ved at slå igennem under den forsøgsordning, der forløber frem til udgangen af i år.

Samtidig har produktionen været udfordret af coronapandemien og en øget konkurrence fra producenter i Sydeuropa.

Skal til at forhandle

I forbindelse med lukningen skal Spectrum Therapeutics nu i gang med at forhandle med 3F og HK. Samtidig ligger fabrikken inde med varer, som skal afsættes i den kommende tid.

- Det bliver en kontrolleret nedlukning. Vi har en del på lager, og det skal vi have solgt og afskibet. Og så har vi nogle planter i drivhuset, som skal høstes. Så det bliver en periode nu, hvor vi skal prøve at få samlet så mange værdier som muligt og få betalt vores kreditorer, fortæller Morten Snede.