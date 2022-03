Fynsk galleri inviterer russiske kunstnere til at udstille: - Man kan ikke skære alle over en kam

Har ikke boet i Rusland i 30 år

Maria og Natalia Petschatnikov har både russisk og tysk statsborgerskab. Desuden har søstrene ikke boet i hjembyen Sankt Petersborg siden 1991 - altså i over 30 år.



Derfor var beslutningen om at udstille tvillingeparrets kunst heller ikke en svær beslutning, fortæller Jonathan Kvium.



- Jeg skal kunne stå inde for deres kunst, men jeg skal også kunne stå inde for dem som mennesker. Hvis de støttede en russisk aggression, så ville jeg ikke kunne støtte det. Man kan ikke skære alle over en kam, for det får uoverskuelige konsekvenser for flertallet og alle dem, der ikke burde berøres af det her, fortæller Jonathan Kvium afslutningsvist.