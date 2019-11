Fynsk haveforening dømt for at diskriminere

En haveforening på Fyn er blevet dømt for at diskriminere to borgere med udenlandsk baggrund, da de søgte om at komme ind i foreningen. Det oplyser Fyns Politi onsdag.

Mændene fik nej med en begrundelse, som er i strid med en lov, der skal hindre forskelsbehandling af borgere på grund af for eksempel etnisk baggrund.

Bøden er blevet fastsat til 5.000 kroner, oplyser specialanklager ved Fyns Politi, Klaus Holten Kristensen.

Retten mener, at anklagemyndighedens oprindelige bødeforelæg på 10.000 var for hård en sanktion.

Lovovertrædelsen skete tilbage i april 2017. De diskriminerede er oprindeligt fra henholdsvis Syrien og Libanon, men bor i Danmark. Den ene er i øvrigt dansk statsborger.

Årsagen til afslaget kom sort på hvidt. I en mail hed det, at haveforeningen havde bestemt, at procentandelen af udlændinge ikke måtte være højere end på landsplan, cirka syv procent, hed det.

Og dermed blev de to udsat for ulovlig forskelsbehandling, har retten slået fast i dommen, som blev afsagt efter et retsmøde 19. november.

Her nægtede haveforeningen sig i øvrigt skyldig. Man hævdede, at årsagen til afslaget i virkeligheden var, at de to personer havde optrådt på en truende facon, oplyser specialanklager Klaus Holten Kristensen om retsmødet.

Tidligere har også Ligebehandlingsnævnet set på sagen, og her var resultatet, at der skulle betales en godtgørelse på 5.000 kroner.

Dette nævn har i øvrigt også behandlet andre sager om diskrimination i haveforeninger.