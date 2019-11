Fynsk idé udbredes i hele landet: Her knækker de koden til it-rekruttering

Nu skal den fynske virksomhedspagt sætte skub i udviklingen af it-specialister i resten af landet.

Interesseorganisationen Technology Denmark har sidste år indgået en pagt med 31 it-virksomheder i Odense-området. Resultatet efter et år er 167 nye praktikpladser og studiejob og 128 nye internationale job på 12 måneder.

Technology Denmark har med virksomhedspagten bevist, at samarbejdet mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommuner kan styrke interessen for it- og teknologiuddannelser Hanne Merete Lassen, chefkonsulent i Dansk Industri

De konkrete resultater har fået Karl Pedersen og Hustrus Industrifond til at give penge til at udbrede den fynske virksomhedspagt til hele landet.

Den fynske succes med rekruttering af it- og teknologispecialister til danske virksomheder som følge af virksomhedspagten er årsagen til, at det nye program Future Skills nu rulles ud i hele landet.

- Technology Denmark har med virksomhedspagten bevist, at samarbejdet mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommuner kan styrke interessen for it- og teknologiuddannelser. Den måde at tænke på og de konkrete resultater er den direkte årsag til at fonden nu vælger at støtte Future Skills-programmet i forhold til en national udrulning, siger Hanne Merete Lassen, som er chefkonsulent i Dansk Industri.

Formålet er at skabe et nationalt talentprogram inden for it- og teknologiuddannelserne på erhvervsakademier og professionshøjskoler i hele Danmark.

Programmet skal sikre, at flere studerende tiltrækkes, udvikles og fastholdes, så virksomhederne får adgang til et stort og kvalificeret udbud af it-arbejdskraft til gavn for dansk erhvervslivs konkurrenceevne og samfundet generelt.

Virksomheder går ind i kampen

Virksomhedspagten har resulteret i 167 nye praktikpladser og studiejobs, 128 nye internationale job og 1.563 undervisningstimer båret af virksomhederne. Ideen er prøvet af i samarbejde med internationale studerende på UCL og SDU i Odense.

- Hvis vi skal løse specialistudfordringen, kræver det at virksomhederne går aktivt ind i kampen og løfter opgaven i fællesskab med uddannelsesinstitutionerne og kommunerne. Parterne er gensidigt afhængige, og udviklingstempoet er så højt, at uddannelserne er nødt til at arbejde sammen med virksomhederne for at følge med, siger Mette Beck-Nielsen, som er direktør i Technology Denmark.

Fakta om Future Skills Et nationalt talentprogram, som skal gøre IT/Tech uddannelse attraktivt for de dygtigste studerende

Indeholder kurser, der udvikler underviserne til at kunne udpege talenterne, deres udviklingsbehov og metoder til at anvende talenterne undervisningen

Analyserer virksomhedernes kompetencebehov, så uddannelserne opdateres med ny viden om arbejdsmarkedets udvikling og behov.

Programmet løber over en treårig projektperiode

Future Skills rulles ud i starten af 2020 og løber over en periode på tre år. Karl Pedersen og Hustrus Industrifond støtter programmet med en million kroner.

App-bureau med vokseværk var hurtigt med på idéen

En af de virksomheder, der har draget nytte af Technology Denmarks arbejde fra starten gennem pagten er app-bureauet House of Code.

Virksomheden blev etableret i 2015 og udvikler apps til danske virksomheder som Stofa og Boxer.

- Vi har fra starten været bevidste om, at vi skulle samarbejde med andre virksomheder og uddannelsesinstitutionerne for at sikre et bæredygtigt flow af specialister til virksomheden. Det er heldigvis lykkes rigtig godt hos os og for mange andre fynske virksomheder. Det er glædeligt at se, at Technology Denmark på baggrund af Future Skills-tiltaget nu skal forankres i hele landet, mener direktør Jonathan Bornemann.

House of Codes behov for specialister blev understreget, da virksomheden blev kåret i sidste uge som Region Syddanmarks hurtigst vækstende virksomhed ved Børsen Gazelle-kåring i Odense.