Fynsk læge tiltales for svindel med stærke piller

En 41-årig kvindelig læge fra Fyn er ifølge BT tiltalt for at misbruge sin stilling og sin tidligere samlevers identitet, til at skaffe sig selv stærke piller.

Det fremgår af et anklageskrift som mediet har fået aktindsigt i. Retssagen skal om et par uger finde sted i Byretten i Odense.

Ifølge anklageskriftet kom mandens navn til at fremgå på 71 recepter til de smertestillende præparater Reltebon Depot, Codilek Depot, Oxylan Depot og Oxazepam Alternova, som kvinden selv hentede på apoteket til eget forbrug.

Stillingsmisbruget har ifølge BT fundet sted fra august 2020 til juni 2021. Forseelsen kan straffes med op til to års fængsel.

Anklagemyndigheden ved Fyns Politi beder samtidig retten om at fratage kvinden sin ret til at virke som læge i en periode som dommerne fastsætter.

Det er uvist hvordan lægen stiller sig i forhold til anklagen.