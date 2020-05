Fynsk læselyst: - Hvis jeg kan overleve coronakrisen, skal det nok gå

Siden 11. marts har mange fynboer haft lidt ekstra tid at gøre godt med som følge af coronaudbruddet.

Puslespil og garn rives ned af hylderne for at udfylde dagene, men også litteraturen har gjort indtog i de fynske hjem. Sådan opleves det i hvert fald hos både boghandlere og biblioteker.

På Klaregade i Odense holder Pernille Kjær sin lille boghandel Kjærs Bøger i gang, og hun fornemmer en øget efterspørgsel på de fiktive verdener.

- Mange fortæller, at det er en stor glæde at kunne sætte sig med en bog og for en stund ikke tænke på hverdagen, som ikke er så morsom for tiden, siger Pernille Kjær.

Leverer på løbehjul

Siden juni 2015 har Pernille Kjær haft sin boghandel, som hun selv har bygget op. Hun frygtede, hvad coronakrisen ville få af betydning for den lille butik.

- Jeg sælger ikke på helt samme niveau som før coronaudbruddet, men jeg har stadig kunder i butikken, siger hun.

Gågaden er mere eller mindre mennesketom, og grundet butikkens størrelse siger restriktionerne, at hun kun må have tre kunder mellem bogstakke og reoler ad gangen. Derfor måtte hun tænke i alternative løsninger.

Vi har konstateret en brugsstigning på 200-300 procent i udlån under coronakrisen. Der er simpelthen tale om et egentlig gennembrud for eReolen i den ellers triste situation Kent Skov, chef for Odense Bibliotekerne

- Min datter, som er i lære i boghandlen, er begyndt at køre ude med bøger på løbehjul og i bil, så fynboerne stadig kan få deres læseoplevelser. Det er folk meget taknemmelige for, siger Pernille Kjær, der ikke tager penge for levering af bøger.

- Nej, det synes jeg ikke ville være passende, understreger hun og fortæller, at hun både har holdt længere åbent og på ekstra dage, som i påskedagene, hvor hun og datteren leverede flere bøger.

200 til 300 procent flere udlån

Ligesom hos Kjærs bøger har coronakrisen ændret arbejdsmåden hos Odense Bibliotekerne.

- Det går faktisk både megaskidt og megagodt, siger chef for Odense Bibliotekerne, Kent Skov og uddyber:

- Megaskidt, fordi vores fysiske biblioteker er lukket ned efter myndighedernes anvisninger, så alle medarbejdere er sendt hjem. Men på den anden side går det rigtig godt, fordi vi er så heldige at have en stor digital platform.

For Kent Skov og Odense Bibliotekerne har coronakrisen haft en positiv effekt for det digitale bibliotek Ereolen.

Via det digitale bibliotek Ereolen, som blev lanceret i 2011, kan man låne stort set alle de samme materialer, som man finder på de fysiske biblioteker i enten e-bog- eller lydbogsformat.

- Vi har konstateret en brugsstigning på 200-300 procent i udlån under coronakrisen. Der er simpelthen tale om et egentlig gennembrud for eReolen i den ellers triste situation, fortæller Kent Skov.

Nye kunder

For at låne en bog på eReolen skal man oprette sig som bruger, nøjagtig som hvis man vil låne en fysisk bog på biblioteket.

- En del af dem, der låner, er allerede registrerede brugere, som bare er blevet endnu mere aktive. Men vi har også fået en del nye brugere, og det er meget positivt, siger Kent Skov og fortæller, at man nu kan låne ti bøger om måneden frem for tre bøger, som var udlånsgrænsen før coronaviruspandemien.

Kjærs Bøger har taget sine forholdsregler for at kunne have åbent under coronakrisen. Foto: Kjærs Bøger

I Kjærs Bøger mærker de også en øget og forandret læselyst hos fynboerne.

- Jeg har kunder, som normalt kun læser for deres børn, der pludselig selv har fået lysten og tiden til at læse. Og så er der mange, der vælger de noget tungere bøger og gamle klassikere. Så der er både kommet nye læsere og ændrede læsevaner, siger Pernille Kjær.

En tid efter corona

Trods de lukkede biblioteker og færre kunder ad gangen i butikken, føler både Kent Skov og Pernille Kjær, at de har lært en masse, som de kan tage med videre efter coronakrisen.

Odense Bibliotekerne har cirka 500.000 besøgende om året på hjemmesiden og to millioner udlån af fysiske bøger.

Der er mange, der vælger de noget tungere bøger og gamle klassikere. Så der er både kommet nye læsere og ændrede læsevaner Pernille Kjær, indehaver af Kjærs Bøger

- Vi vil fastholde at have et højere niveau på den digitale platform i forhold til tidligere, for jeg tror, vi kommer til at se en situation, hvor der bliver ved med at være en stigning i det digitale bibliotek. Nu har folk fået øjnene op for det, så vi kan ikke gå tilbage til, hvor vi var, fastslår Kent Skov.

Også den digitale platform har fået en større opmærksomhed fra Pernille Kjær.

- Vi har brugt Facebook og Instagram rigtig meget, og det har været en enormt positiv oplevelse. Et par gange om dagen har vi lagt noget op, og folk kommer simpelthen til butikken for en bog, de har set på de sociale medier. Nogen har endda kommenteret på det, hvis jeg ikke har lagt noget op en dag. Så det vil vi gøre mere ud af, når coronakrisen er slut, fortæller hun.

Både Kent Skov og Pernille Kjær ser frem til en tid efter coronakrisen.

- Vi skal forholde os til, at folk har vænnet sig til de digitale udlån. Det er en blivende effekt, og vi glæder os over at have nye kunder i butikken, siger Kent Skov.

- Jeg er meget taknemmelig for den opbakning vi har fået. Hvis jeg kan overleve coronakrisen, så skal det nok gå, understreger Pernille Kjær.