Fynsk museum fordobler antallet af gæster

I alt 19.095 gæster har i skolernes sommerferie besøgt Kunstmuseum Brandts, og det er markant flere end samme periode sidste år.

- Vi er utroligt glade for, at skolernes sommerferie også er blevet brugt på kultur. Danskerne er strømmet til Kunstmuseum Brandts og i stedet for en halvering, som vi kunne have frygtet, har vi haft dobbelt så mange gæster som i samme periode sidste år, udtaler museumdirektør Stine Høholt i en pressemeddelelse.

Især blandt børnefamilierne har Brandts haft stor fremgang. Antallet af gæster under 18 år er således steget med hele 237 procent.

- Årsagen til det forrygende besøgstal kan være en kombination af flere ting. Dels har vi et fantastisk udstillingsprogram - blandt andet med vores store Pixar-udstilling, som appellerer til børnefamilier. Derudover har covid-19 fået mange danskere til at holde ferie i Danmark, hvor de har haft mulighed for at benytte regeringens sommerpakke med 50 procent på entrébilletten, siger museumsdirektøren.

Samtidig har det kedelige sommervejr i juli også haft en indflydelse, vurderer Stine Høholt.

Kunstmuseet Brandts håber, at en stærkt sommer også kan give danskerne lyst til at besøge museet i løbet af efteråret, hvor museet giver plads til kvinderne med udstillingen Markante Kvinder, en udstilling om stumfilmsstjernen Asta Nielsen og en udstilling af feministen Maja Malou Lyse.

Rekord i Kerteminde

Også hos Fjord&Bælt i Kerteminde er der sat ny besøgsrekord i denne corona-prægede sommerferie.

Et rekordstort antal gæster har nemlig besøgt centret, der forsker og formidler om havdyr i farvandene omkring Danmark. Gæsterne har i særlig grad været danskere, der har grebet chancen for at komme billigere afsted.

I uge 27 til 32 besøgte 29.290 Fjord&Bælt, hvilket er en stigning på 70 procent i forhold til samme periode sidste år.

- Vi har haft helt enormt travlt. På et tidspunkt måtte vi lukke for flere gæster for at kunne overholde de gældende anbefalinger, siger direktør Mette Thybo i en pressemeddelelse.

Hun fortæller, at især mødet med alle danskerne har været fantastisk.

- Når vi fortæller om livet i havet, inspirerer vi vores gæster til at passe bedre på naturen. Derfor er vi særlig glade for den store tilstrømning af netop de danske gæster i år, siger Mette Thybo.