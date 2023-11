Fynsk OL-medaljevinder og verdensmester æres lørdag

Frem til klokken 14.30 lørdag er der gang i den i Odense Cyklebane, hvor en af landets største baneryttere æres.

Det er den firedobbelte verdensmester og OL-medaljevinder er Alex Rasmussen, der er tale om. Odense Cyklebane ære hans bedrifter med et æresløb, der indeholder discipliner som parudskilningsløb, scratch og parløb. Her deltager flere unge talentfulde ryttere som eksempelvis Ida Fialla, der er har vundet stort set alt som ungdomsrytter.

- Det vigtigste for de unge som Ida er at huske at have det sjovt på banen i de her år. Det skal nok blive meget seriøst om få år, siger Alex Rasmussen, der suppleres af Ida:

- Jeg har altid været et stærkt barn og kunne lide at udfordre mig selv. Nu drømmer jeg om at blive professionel og kunne leve af det. Så jeg skal sørge for at holde gejsten oppe og hygge mig.