Fynsk opfindelse: - Det er godt for miljøet og for pengepungen

God økonomi

Han kører 40 kilometer længere på en fyldt tank i sin varevogn.

- Det er cirka fire liter brændstof. Og da en liter brændstof i runde tal koster 15 kroner lige nu, er vi oppe på 60 kroner, forklarer Frank Stræde.

Ifølge Frank Stræde kører hans biler stort set 365 dage om året. Så er 60 kroner for hver tank brændstof mange penge.

- Det er bliver til rigtig mange penge på bundlinjen, som er tjent uden jeg har gjort noget ekstra for det. Der er godt for miljøet - og godt for pengepungen, siger Frank Stræde.

Udlandske visioner

Selvom firmaet har base med kontor og produktion på fyn, er det ikke herhjemme, der er mest gang i produktet.

- Danmark er meget konservativt tænkende. Vi får mange kommentarer om, hvis det er så godt, hvorfor er der ikke andre der er kommet med det noget før, fortæller Morten Stegemejer, V-Spoilers.

Men i følge Morten Stegemejer vinder produktet mere og mere frem.

- Folk bliver mere og mere bevidste om CO2 og omkostningerne ved diesel. Der kommer en ny generation til, der tænker mere grønt, siger Morten Stegemejer.

Noget der dog ikke ændrer sig er, at både kontor og produktion bliver på Fyn.

- Det bliver det ved med. Det skal blive her, siger Morten Stegemejer.

Ekspert: Potentiale for mere fynske bæredygtighed

Der er således gang i den bæredygtige udvikling hos de fynske virksomheder.

Et såkaldt bæredygtighedsbarometer viser en stigning i antallet af virksomheder, der har integreret bæredygtighed i deres forretning.

Knap halvdelen er med på vognen, mens det til sammenligning var blot hver tredje, der i 2020 kunne bryste sig af at have det bæredygtige fokus.

Men der er plads til forbedring, siger professor i klimaforandringer og glaciologi ved Syddansk Universitet, Sebastian Mernild.

Han mener, at tallene viser, at vi er langt fra målet.

- Der er med andre ord et stort potentiale for at gøre endnu mere. Vi skal gå mod endnu mere bæredygtighed. Via cirkulær økonomi og klimareduktion skal vi have minimeret udledning af drivhusgas til atmosfæren. Jo før jo bedre.