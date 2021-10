Fynsk professor skal hjælpe Frankrig med tre væsentlige problemer

Professoren skal tale til et event i Paris, hvor næste års Tour de France-rute bliver præsenteret. Her skal Jens Troelsen inspirere Paris’ borgmester for ’transformation of public spaces and mobility’ til, hvordan man med cykler kan afhjælpe trængelsproblemer i trafikken, sundhedsproblemer og klimaproblemer.

Cyklerne kan afhjælpe tre væsentlige problemer

Ifølge professoren bør man tænke transportformen cykling ind i alle større byers hverdag.

- Hvis vi indretter vores byer, så de fremmer cyklisme, kan det være en nøgle til at afhjælpe tre væsentlige problemer på en gang, siger han.

Blandt andet har cyklen ifølge ham potentiale til at hjælpe med at løse problemstillinger indenfor trafik.



- De store byer bliver større, og det skaber trængsel, når endnu flere skal bevæge sig rundt. Her kan cyklen være en nøgle til at løse trafikale problemer, siger han.