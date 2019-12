Fynsk robotvirksomhed får 185 millioner kroner til at udvide

OnRobot har sikret sig 185 millioner kroner fra en række investorer. Det er samtidig også første investering i et nyt samarbejde mellem Vækstfonden og Den Europæiske Investeringsbank EIB. EIB vil tilføre et milliardbeløb til danske virksomheder, der er klar til vækst.

Danmark topper på listen over robot-nationer, og en del af æren kan Odense tage. I Odense alene er der nemlig flere end 130 virksomheder. En af dem er OnRobot, og den har allerede fået stor international efterspørgsel på sine produkter.

Torsdag kan virksomheden så fortælle, at de har fået et kapitalindskud på 185 millioner fra Vækstfonden, Den Europæiske Investeringsbank og en række private investorer. Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Robotter til verdensmarkedet

Vækstfonden og EIB lancerede for nylig et nyt samarbejde om investeringer i danske virksomheder, der er klar til at udvide. Samlet vil de to partnere investere mere end 1,1 milliarder kroner i danske virksomheder.

- Vi glæder os over nu at foretage den første investering i samarbejdet med EIB, der gennem massive investeringer skal være med til at sikre vækst, innovation og jobskabelse i en række danske virksomheder, der har potentialet til at blive internationale fyrtårne. OnRobot har allerede været på en flot vækstrejse, og med investeringen her kan virksomheden accelerere udviklingen betydeligt og bringe dansk robotteknologi endnu bredere ud, siger Rolf Kjærgaard, direktør i Vækstfonden.

Vækstfonden investerede første gang i OnRobot i 2016 og har siden fulgt virksomheden på rejsen fra startup til globalt førende leverandør af applikationer til kollaborative robotter, også kaldet cobots.

OnRobot blev stiftet i 2015, og har robot-pioner Enrico Krog Iversen i spidsen. Virksomheden har siden forenet yderligere fire robotvirksomheder under samme brand.

- OnRobot repræsenterer en vision om at skabe en globalt førende virksomhed inden for end-of-arm-løsninger til særligt kollaborative anvendelser. Vi har allerede skabt et meget solidt fundament, og særligt markedsføringen af vores nye ”plug-and-produce”-platform vil være afgørende for, at vi når vores ambitiøse mål. Med den nye investering får vi mulighed for at øge vores forspring og gøre visionen til virkelighed, siger Enrico Krog Iversen, direktør i OnRobot.

OnRobot har i dag cirka 180 medarbejdere, salgskontorer i otte lande samt flere end 380 distributører globalt.

