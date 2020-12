Fynsk robotvirksomhed opruster - 19 skal ansættes

Den amerikanskejede fynske robotvirksomhed Mobile Industrial Robots (MIR) ansætter nu flere i hovedkvarteret på Emil Neckelmanns Vej i Odense.

Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

Der skal foretages 19 nyansættelser "for at imødekomme den globale efterspørgsel". Desuden ansættes der fem personer andre steder.

De fleste af de nye stillinger vil blive opslået nu og de sidste ved indgangen til andet kvartal af 2021, oplyser MIR.

- Vi har været forsigtige omkring investeringer i 2020 for at se, hvordan covid-19 udspillede sig på verdensmarkedet, siger fortæller Søren E. Nielsen, topchef i Mobile Industrial Robots, og tilføjer at kunderne på dette marked generelt har siddet lidt på hænderne.

- Men nu kan vi se, at der begynder at komme mere gang i den igen. Vores ejer Teradyne bakker os stærkt op, og sammen foretager vi nu de nødvendige investeringer til vores videre vækstrejse.

Søren E. Nielsen tiltrådte som øverste ansvarlige i Mobile Industrial Robots 1. august. Fra januar 2018 var han teknisk direktør.