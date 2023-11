Fynsk skib boardet af Greenpeace aktivister

Det danske multi-purpose offshore skib Coco, tilhørende det fynske rederi NCT Offshore, er lige nu centrum for en konfrontation i Stillehavet, mellem det canadiske deep-sea mining selskab The Metals Company, og Greenpeace International, skriver mediet Maritime Danmark.

“Det har jeg ingen kommentar til”, siger Claus Bendtsen, Head of Fleet i NCT Offshore, til Maritime Danmark.

Aktivister fra Greenpeace er trængt om bord på det dansk flagede skib, og to af aktivisterne har fastgjort sig til en stor bomkran på skibets agterdæk, hvorfra der kan nedsænkes måleudstyr i havet, oplyser mediet.

Det 82 meter lange skib er ifølge Maritime Danmark chartret af det canadiske selskab, The Metals Company, for at indsamle data fra havbunden i et område af Stillehavet der ligger mellem Hawaii og Mexico.

De indsamlede data skal anvendes i en ansøgning om at påbegynde minedrift på havbunden, som The Metals Company vil sende til The International Seabed Authority,

Greenpeace er, ligesom flere lande og eksperter, modstander af minedrift på havbunden, da de mener at minedrift vil udgøre en trussel mod økosystemerne på havbunden.

Greenpeace har sendt deres skib Arctic Sunrise til positionen, hvor aktivister i første omgang forhindrede nedsænkning af måleudstyr fra Coco, ved at sejlede kajakker ind under den store bomkran på skibets agterdæk.

Lørdag i sidste uge bordede flere aktivisterne så Coco, og kravlede op i bomkranen. To aktivister er fortsat fastgjort til kranen. De siger at de først forlader skibet, hvis The Metals Company opgiver planerne om minedrift efter sjældne mineraler på havbunden.

The Metals Company har ved en hollandsk domstol anklaget Greenpeace for ulovlig indtrængning, og kræver en erstatning på 50.000 dollar for hver time aktivisterne forhindrer Coco i at indsamle data fra havbunden. Domstolen ventes at afsige en kendelse i sagen senere torsdag eller fredag, fortæller mediet.

Coco er bygget på et værft i Vietnam i 2020, er på 3.250 GT, og har plads til 60 besætningsmedlemmer og eksperter. Skibet er indregistreret i Klintebjerg.