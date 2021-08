Fynsk skole er usikker - seks årgange sendt hjem

Derfor har kontorchef Per Rygaard fra Byggeri og Ejendomme fra By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune lukket dele af skolen.

- Vi har taget boreprøver af etageadskillelsen og haft en rådgivende ingeniør til at regne på bæreevnen. Konklusionen er, at vi ikke har den ønskede sikkerhedsmargen til, at lokalerne kan bruges, som undervisningen er i dag, siger han i en pressemeddelelse.



Han understreger dog, at skolen ikke er i fare for at styrte ned.

Skærpet opmærksomhed

I forsommeren blev skolens gulve og lofter renoveret, og siden da har By- og Kulturforvaltningen undersøgt bygningen. Her målte teknikere en såkaldt nedbøjning på 35-40 millimeter. Den målte nedbøjning giver ifølge Per Rygaard anledning til skærpet opmærksomhed, hedder det i pressemeddelelsen.