Fynsk sølv og personlig rekord ved DM i atletik

Sølvmedalje og personlig rekord. Det blev høsten for Anna Sofie Mikkelsen fra Odense Atletik, da hun deltog i årets indendørs DM i atletik på hjemmebane i Thorvald Ellegaard Arena.

- Det er da super træls, siger en skuffet Anna Sofie Mikkelsen til TV 2/Fyn lige efter finalen.

Men du har jo slået din egen rekord?

- Ja, men det er lidt som om, det ikke helt sker nok.

Sølvmedaljen er hendes første ved et indendørs DM, og den vandt hun for et stød på 14,22 meter. Det var 21 centimeter kortere end guldvinderen, 37-årige Maria Sløk Hansen fra Hvidovre, som stødte kuglen 14,43 meter.

Sølv på hjemmebane

Arrangementslederen er glad og stolt over den fynske andenplads, selvom han også havde håbet på en anden farve metal.

- Der var en lille chance for, hun kunne drille Maria Sløk lidt, så vi havde måske håbet på lidt mere, hvis vi skal være helt ærlige. Hun er i god form, siger Andreas Jeppesen.

Til daglig træner Anna Sofie Mikkelsen i Odense Atletik. Derfor var der også god opbaking til fynboen fra tilskuerpladserne.

- Det er fedt at være på hjemmebane. Det er sjældent, når man er til indendørs mesterskaber, at så mange kommer og kigger, siger Anna Sofie Mikkelsen.

Første gang på Fyn

I alt 300 danske topatleter er samlet i Thorvald Ellegaard Arena i Odense denne weekend, og det er første gang nogensinde, Odense lægger gulv til danmarksmesterskaberne i indendørs atletik.

- Vi gør en dyd ud af at byde ind på store mesterskaber. Vi har holdt flere udendørs, både DM og DM for klubhold, så vi har en vis rutine. Men det er første gang, vi afholder indendørs, siger Andreas Jeppesen.

Om det også bliver sidste gang, stævnet afholdes i Odense, er endnu usikkert, men arrangementslederen håber på mere.

- Jeg håber bestemt ikke, det er sidste gang. Det er jo noget, man skal søge om, men vi er i god dialog med forbundet, siger Andreas Jeppesen.

Stævnet fortsætter søndag, hvor der blandt andet er finaler i højdespring, stangspring, hækkeløb og kapgang.

Se hele indslaget fra DM i atletik herunder.