Fynsk svømmer sikrer plads til OL

Den fynske svømmer, Thea Blomsterberg, sikrede i nat Danmark en plads til OL i 2024 i Paris. Det gjorde hun, da hun svømmede 200 meter brystsvømning i tiden 2 minutter og 23,41 sekunder, hvilket præcis er et halvt sekund hurtigere end OL-kvalifikationskravet. Det er dog ikke sikkert pladsen tilfalder hende selv.

Den hurtige tid satte hun ved VM i svømning på langbane, som lige nu afholdes i Japan.

Tiden var samtidig hurtig nok til at svømme sig videre fra de indledende heats ved VM-konkurrencen. Den 21-årige svømmer ligger lige nu på 3. pladsen, med mindre end et sekund ned til førstepladsens tid.

- Det er meget surrealistisk for mig, og jeg er virkelig glad. Det er en kæmpe forløsning, og nu kan jeg virkelig bare gå ud at race i semifinalen uden at skulle tænke på det pres, siger Thea Blomsterberg til Ritzau.

Semifinalerne i 200 meter brystsvømning afvikles i eftermiddag, mens der er finale i morgen.

Thea Blomsterberg svømmer til dagligt i svømmeklubben H2Odense.