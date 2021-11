Fynsk valgplakat er så finurlig, at den skal på museum

Han var dog aldrig havnet i lygtepælene på en tredelt valgplakat, hvis ikke det havde været for kammeraterne Kent Rasmussen og Max Thrane, der er henholdsvis fotograf og grafisk designer. Derfor skylder han også en øl, nu plakaten skal på museum.



- De skal både have øl og æggekage. Det er jo ikke noget, jeg har lavet alene. De skal have masser af øl, lyder det fra Claus Skjoldborg.

Det er tredje gang, at politikeren stiller op til byrådet. Første gang havde han vendt sin portrætplakat på hovedet med sloganet "står på hovedet for nærmiljøet", mens han ved valget i 2017 viste, at han ikke var bange for at slås i byrådet, da han fik en boksehandske i hovedet på valgplakaten.

Der skal stemmes til kommunal- og regionalvalget den 16. november.