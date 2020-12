Fynsk virksomhed klar: - Vi kan lave 30.000 test om dagen

Med nye coronarestriktioner i 38 kommuner, kan der igen komme lang ventetid til coronatest i det offentlige testsystem. Tirsdag var ventetiden for test i Odense fire dage.

Derfor har den fynske virksomhed Pentabase meldt klar til at hjælpe med større testkapacitet.

- Hvis vi får en konkret henvendelse fra myndighederne, så er vi klar, siger Ulf Bech Christensen, der er administrerende direktør i Pentabase.

Smittetal i Odense Kommune Smitten er stærkt opadgående i Odense. Tirsdag var i alt 112 nye personer registreret smittet - det højeste på noget tidspunkt. Det betyder længere ventetid på coronatest. 1. december: 52 personer 2. december: 91 personer 3. december: 60 personer 4. december: 68 personer 5. december: 92 personer 6. december: 47 personer 7. december: 55 personer 8. december: 112 personer Se mere

30.000 test om dagen

Pentabase tilbyder allerede PCR-test, som er den samme slags coronatest, som det offentlige benytter. Hidtil har det dog kun været muligt for private mod betaling. Nu laver de mellem 1.000 og 2.000 test om dagen, men det antal kan ændre sig markant, hvis myndighederne tager imod virksomhedens tilbud.

- Jeg vil tro, at vi i løbet af få dage kan lave 30.000 test om dagen. Og så kan vi måske bygge på derfra til 50.000 om dagen, siger Ulf Bech Christensen.

Selvom virksomheden i princippet bare kan gå i gang, kræver det et par dage at blive helt klar til at tage imod så mange til test.

I forhold til Testcenter Danmark, vil jeg lægge hovedet på blokken og sige, at vores er bedre Ulf Bech Christensen, adm. direkør i Pentabase

- Udover en konkret henvendelse, så mangler vi at blive enige om, hvad betingelserne for det her er. Vi har bygget et system op, hvor vi hjælper en masse private virksomheder, og jeg er nødt til at sikre, at kapaciteten stadig er til at hjælpe de virksomheder, understreger den administrerende direktør.

Bedre testtype

Man kan forvente en sikker test, hvis man får den foretaget hos Pentabase.

- I forhold til Testcenter Danmark, vil jeg lægge hovedet på blokken og sige, at vores er bedre. Vi er producenter af det, man bruger i sygehusverden, hvor over en million danskere er kørt gennem med vores test. Så den er mindst på højde med det, der kører i sundhedsvæsnet, fastslår Ulf Bech Christensen.

Ulf Bech Christensen håber, at de kan være med til at give fynboerne coronatest inden længe. Foto: Ole Holbech

Han har dog brug for én ting mere for at kunne rulle coronatest ud til offentligheden.

- Vi er nødt til at vide helt præcist, hvad de gerne vil have fra det offentlige. Er det svartider, som vi tilbyder private, hvor der kan være svar efter to timer, eller er det svartider som i det offentlige med flere dages svartid. Der er nogle detaljer, der skal på plads, siger Ulf Bech Christensen.

Der er dog ingen tvivl at spore hos virksomhedens administrerende direktør:

- Vi er fuldstændig klar, og vi glæder os. Vi er stolte over, hvad vi har gjort for det private, men vi håber også, at vi kan biddrage til det offentlige Danmark, siger han.