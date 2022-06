Fynsk virksomhed præsenterer ny maskine: Vi har genopfundet ”cobotten”

Kollaborativ robot.

Det er ikke det mest mundrette navn, men ikke desto mindre er det fynske Universal Robots’ spidskompetence.

I daglig tale kalder de dem for ”cobots”, og deres kendetegn er, at de er lavet til at arbejde sammen med mennesker. Nu har de udviklet en ny og banebrydende af slagsen.

- Det, vi har gjort her, er faktisk, at vi har genopfundet, hvordan man laver de her cobots, siger direktør for Universal Robots Kim Povlsen til TV 2 Fyn.

Tirsdag eftermiddag løftede direktør Kim Povlsen sløret for deres nye opfindelse på den store robotmesse Automatica i den sydtyske by München.

- Vi har arbejdet i årevis på en ny teknologi, der gør de her robotter endnu hurtigere, lettere og stærkere. Samtidig med at den er lige så sikker, som den altid har været. Så det løfter baren for, hvad du kan løse af opgaver med vores robotter, siger han.

Den nye cobot hedder UR20. Navnet har cobotten, fordi den kan løfte 20 kilogram, hvor den hidtil største cobot fra Universal Robots havde et maksimum på 16.

Maskinen kan bruges til et nærmere uudtømmeligt katalog af opgaver. Det gælder blandt andet stabling af kasser på paller, slibning af diverse materialer og sortering af frugt.

Ekspert er spændt på fremtiden

Det er ikke første gang, der kommer en ny spændende robotløsning fra Odense, og det er nok heller ikke sidste gang.

Ifølge faglige leder på Teknologisk Institut i Odense Søren Peter Johansen er den nye UR20 nemlig en bekræftelse af, at den fynske robotindustri er helt i top.

- Det er en bekræftelse af at Universal Robots har gang i nogle gode ting. Og så er det jo en blåstempling af de robotter, der generelt kommer ud af Odense, siger Søren Peter Johansen.

Han understreger, at det særligt er interessant med cobots, som Universal Robots producerer. Ifølge Teknologisk Institut bevæger salget af almindelige robotter sig nemlig ad en flad kurve, mens cobots har en eksponentiel stigning i salget.