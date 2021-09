Fynsk virksomhed skal coronateste i omstridt migrantlejr

Ulf Bech Christensen, molekylær- og cellebiolog og direktør i PentaBase, ved, at diskussionen om migration er et hedt emne, men han er glad for opgaven.

- Vi rigtig stolte over, at vi kan hjælpe personer, der har det svært under coronapandemien. Vi ved, at migranter er særlig sårbare personer.

- Noget af det, der gør det svært at være migrant, er, at der hele tiden bliver stillet spørgsmål ved, om man bringer smitte med ind i Europa.

- Vi er godt klar over, at diskussionen om migration er en varm politisk kartoffel, som man kan have mange meninger om. Ingen ønsker, at der skal være smitteudbrud, lige meget hvilken lejr, der er tale om.