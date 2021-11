Fynsk virksomhed træder ind på nyt marked og skal nu sætte strøm til den grønne udvikling

Indtil nu har det været især fødevare- og medicinalvirksomheder, såsom Nestlé, Danone og Fresenius, Jorgensen Engineering har leveret pakkemaskiner til, men med en ny strategi på programmet træder virksomheden ind på et nyt marked – elbilsmarkedet, hvor den skal producere og levere batterianlæg til nogle af verdens førende elbilproducenter, der hungrer efter batterier.

- Vi er meget dygtige til at flytte dåser, rigtig hurtigt i et meget stort volumen, og dén ekspertise har gjort, at vi har fået hul til nogle andre og nye kunder såsom folkevognsgruppen og Panasonic, fortæller Kenneth Bo Madsen, der er administrerende direktør i Jorgensen Engineering.

Entréen ind i på et nyt marked blev fejret med besøg fra borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og udenrigsminister Jeppe Kofod (S), der var imponeret over den fynske virksomheds kunnen:

- Det har været fantastisk spændende og lærerigt for mig at se, hvordan man her i Odense laver noget af det mest komplicerede, der efterspørges ude i verden, fortæller Jeppe Kofod og uddyber:

- Det har virkelig været en øjenåbner, at de eksporterer så meget og er så meget fremme og en del af en lovende grøn fremtid allerede.

Netop eksporten er også noget af det, Jorgensen Engineering gør meget af - mere end 95 procent, og derfor var det også en glad administrerende direktør, der bød udenrigsministeren velkommen:

- Fordi vi er en eksportvirksomhed, så betyder besøget utrolig meget for os, fortæller Kenneth Bo Madsen og fortsætter:

- Og vi er faktisk også ved at starte et kontor i USA lige nu.

En digital hemmelighed

I dag er Jorgensen Engineering en montagevirksomhed, og derfor foregik dagens rundvisning også blandt en masse jern og robotter. Udenrigsministeren og borgmesteren fik dog også en smagsprøve på nogle af de helt nyt teknologier, som Jorgensen Engineering arbejder med og skal arbejde endnu mere med i fremtiden; Virtual Reality og Augmented Reality.

- Vores hemmelighed ligger i den digitale verden, hvor vi bruger nogle af de nyeste værktøjer i form af simulering og immulering, forklarer Kenneth Bo Madsen og uddyber:

- Det betyder bland andet, at vi her i Danmark kan følge med i installationen af opgaver hos en kunde på den anden side af jorden.