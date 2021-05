Fynsk vuggestue blandt landets bedste: - De formår at skabe en ro og tryghed

- De formår at skabe en ro og tryghed for vores børn og os som forældre. Det er rigtig rart, og man kan egentlig ikke mærke forskel på, om der er krise eller ej. Jeg har en glad dreng, der bliver hentet hver evig eneste dag, fortæller Line Bach Pedersen, der har sønnen Sander på to år og seks måneder i institutionen.

Forældrene til børnene i Solkernen er så glade for vuggestuen, at de har indstillet den til prisen som Årets Dagtilbud. Og faktisk er den odenseanske institution nu blandt de blot tre nominerede til at vinde prisen.

Men hvad er det mere konkret, som pædagoger og medarbejdere arbejder med, og hvad betyder det for børnene?

Her er hvad forældre, en pædagog og lederen af vuggestuen siger.