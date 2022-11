Fynske Anders har sat en blodig danmarksrekord

Der er sat ny danmarksrekord i Odense.

Det skete onsdag formiddag, da Anders Peter Rasmussen fik tappet blod for 300. gang.

Aldrig før er en borger i Danmark blevet tappet så mange gange, og det blev da også markeret i Blodbanken i Odense.

- Det er en helt særlig dag, og derfor gør vi lidt ekstra ud af det og fejrer jubilæet, sagde regionsrådsformand Stefanie Lohse (V), der var mødt op i dagens anledning.

Anders Peter Rasmussens donorrejse begyndte i 1972, da han blev indkaldt som soldat og skulle aflevere en blodprøve.

Det var dog ikke kærlighed ved første stik.

- De var ikke så gode til at stikke derinde, som de er herude (i Blodbanken, red.). Det var ikke det rareste sted at blive stukket, siger Anders Peter Rasmussen.

Efterfølgende anbefalede en kollega ham at donere i Odense, og lige siden har han doneret både fuldblod, blodplader og plasma regelmæssigt kun afbrudt af perioder med hofteoperationer.

Må donere 30 gange om året

At det er lykkes Anders Peter Rasmussen at få tappet blod 300 gange skyldes, at han både donerer fuldblod, blodplader og plasma.

Man må nemlig højest donere såkaldt fuldblod fire gange om året, mens man kan donere plasma op til 30 gange årligt.

Derfor får blodbanken ofte besøg af Anders Peter Rasmussen.

- Det er næsten ligesom familie. Han kommer og besøger os hver 14. dag, siger Jørgen Georgsen, der er cheflæge på Klinisk Immunologisk afdeling på Odense Universitetshospital.

Den garvede donor er da også et kendt ansigt blandt hele personalet i blodbanken.

200 liter blod og 750 patienter

Gennem sin tid som donor har Anders Peter Rasmussen fået tappet over 200 liter blod, og blodbanken vurderer, at han har hjulpet flere end 750 patienter.

Bioanalytiker Elisabeth Hanmann er både taknemmelig for de mange donationer og for Anders Peter Rasmussens positive humør, når han bliver tappet.

- Han er en rigtig god ambassadør, og han har forsøgt at få mange unge mennesker til at melde sig som donor i tidens løb, siger Elisabeth Hanmann.

Selvom 300 tapninger er en milepæl, så er det ikke Anders Peter Rasmussens sidste.

- Jeg regner med at fortsætte, så længe de vil have mig, siger den garvede donor.

På trods af Anders Peter Rasmussens mange tappede litre blod, så har blodbanken i Odense fortsat brug for donorer. Du kan tilmelde dig som donor her.