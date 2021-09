Fynske Bettine havde en iværksætterdrøm: Nu sælger hun lædervarer i USA

En drøm ud over grænserne

Der er dog ikke kun herhjemme, at Bettine Thorup har haft succes med lædervarerne. Også i Italien, Frankrig og nu også USA har man fået smag for hendes mange produkter. Særligt hos våbenbutikken Wickham and Best har hendes tasker til geværer fået stor succes.

- Vi har fået nogle kunder, som vi ikke engang har turdet drømme om. Det var ikke et marked, vi havde tænkt, at vi skulle på. I hvert fald slet ikke endnu. Men kunderne er kommet til os af sig selv. Vi har gjort et eller andet rigtigt i hvert fald, siger Bettine Thorup.