Fynske biblioteker overvåget af terrordømte dansk-somaliske brødre

Når fynboer har besøgt de fynske biblioteker for at benytte de offentlige computere, har det været med den risiko, at deres personlige oplysninger som kodeord, NemID og bankoplysninger blev afluret.

Biblioteker over hele landet har de seneste fem år haft besøg af kriminelle, der ulovligt har installeret overvågningsudstyr - såkaldte keyloggere - på de offentligt tilgængelige computere.

En kortlægning, som DR har gennemført, viser, at mindst 46 af landets biblioteker indgår i sager om NemID-svindel. Heraf ligger fem af bibliotekerne på Fyn.

- Det er et overraskende stort tal, og det er foregået over mange år. Der har tydeligvis været en mangel på erkendelse af problemet ude i kommunerne, og der er tale om et meget stort svigt, siger Jan Pries-Heje, der er professor i Informatik og Datalogi på Roskilde Universitet, til DR.

På Fyn er der fundet keyloggere - der gemmer brugernes tastaturtryk på en mini usb-lignende device - på Middelfart Bibliotek, Svendborg Bibliotek, Bolbro Bioliotek, Tarup Bibliotek og Korup Bibliotek.

Hvad er en keylogger? En keylogger ligner typisk et usb-stik og opfanger alle tryk på computerens tastatur. Nogle typer af keyloggere kan også installeres direkte i en computers tastatur.

Fanget af overvågningskamera

Med de lagrede tryk på tasteturet har gerningsmændene kunne afkode cpr-numre og fortrolige koder til NemId.

Tidligere kunne DR afsløre, at to terrordømte dansk-somaliske brødre har spillet en central rolle i svindlen.

Blandt andet har de installeret den lille keylogger på en computer på Middelfart Bibliotek.

Videoovervågning fra biblioteket viser den yngste af brødrene sætte keyloggeren i usb-stikket bag computeren.

En it-medarbejder nåede dog at opdage keyloggeren. Det betød, at keyloggerne blev fjernet, inden den yngste bror vendte tilbage for at hente den.

Dømt for databedrageri

Så vidt biblioteket er orienteret var der derfor ingen biblioteksgæster, der fik misbrugt deres oplysninger.

I 2019 var begge brødre i retten tiltalt for svindlen. De blev begge dømt for at have installeret keyloggeren på Middelfart Bibliotek, da den ældste bror erkendte, at han havde bedt sin lillebror om at sætte den i computeren.

De to brødre blev dømt for at have installeret keyloggere på 11 forskellige biblioteker i årene 2016 og 2017.

Brødrene fik henholdsvis 3,5 og 5 års fængsel for ”databedrageri af særlig grov beskaffenhed” og blev dømt for at have svindlet eller for at have forsøgt at svindle ofre for otte millioner kroner, skriver DR.