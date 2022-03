Fynske dyrlæger tager til den ukrainske grænse

- Jeg håber, jeg kan klare to uger. For det er hårdt arbejde - også psykisk. Der er hver dag et ukendt antal dyr, der har behov for hjælp, og jeg ved, at jeg kan hjælpe, for der er næsten ingen dyrlæger til stede, siger hun.

Turen er arrangeret af foreningen Fair Dog, og Danske Fragtmænd hjælper med kørslen, og når Tina Bjick selv vender tilbage til Danmark, håber hun, at andre kolleger vil overtage hendes plads.