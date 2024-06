Fynske Emil bankede Holger Rune som barn: Nu jagter han en ny drøm

Emil Okkels ramte tidligt toppen af tennisranglisterne, og fra han var omkring 10 til 15 år gammel, vandt han nærmest alt, hvad han kunne komme i nærheden af.

I bagklogskabens klare lys har han overvejet, om han måske toppede for tidligt. For i takt med at han nærmede sig 18 år og dermed en ny status som seniorspiller, begyndte det at gå ned ad bakke med resultaterne. Samtidig var træningsmulighederne i hjembyen Odense ikke optimale. Pludselig fyldte frygten for at tabe mere end lysten til at vinde.

- Jeg begyndte så småt at stille spørgsmål ved, om det gav mening at give afkald på alle de ting, jeg gjorde for tennis. Det fik mig til at genoverveje det hele, siger Emil Okkels.

Farvel til barnedrømmen

I 2019 fik Emil Okkels øjnene op for padel. Det skulle vise sig at blive startskuddet til nogle store livsforandringer.

Det var svært at slippe den gamle tennisdrøm, som han havde investeret så meget i. Samtidig havde han det sjovt i det relativt nye padelmiljø, og han rykkede hurtigt op blandt de bedste i Danmark.

Derfor følte han sig nødsaget til at satse, og det endte med at blive på dén sport, hvor han vurderede, at chancerne for succes nu var størst.

- Det var svært, fordi der også var mennesker, jeg havde brugt masser af tid med, som måske havde nogle forventninger til, at jeg skulle blive ved med at spille tennis. Men dér blev jeg nødt til at tænke på mig selv, slår Emil Okkels fast.