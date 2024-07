Hiphop-holdet hos Allingham Dance Team i Odense er i fuld gang med forberedelserne. Fredag den 2. august skal de nemlig til Arizona i USA, for at deltage i VM.

Selvom pigerne har øvet sig på koreografien i et år, havde de svært ved at tro på, at det var virkelighed.

Holdet består af 9 piger i alderen 14-16 år