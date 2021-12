Fynske kirker indfører billetkrav til julegudstjenester

Fordi når vi skal synge med på 'Glade jul' og 'Det kimer nu' til julegudstjenesterne bliver det nemlig med et begrænset kor, for kirkerne har restriktioner på, hvor mange de må lukke ind.

Derfor har mange fynske kirker valgt at indføre et billetsystem for at holde styr på antallet af deltagere - og for at sikre, at oplevelsen til julegudstjenerne bliver trygge.