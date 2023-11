Fynske politikere oprørte over rottekast

Konflikten mellem Israel og Hamas i Gazastriben trækker også tråde til Fyn. Der har i den seneste tid været flere episoder, hvor aktivister har gjort opmærksom på deres synspunkter på en uheldig måde.

Senest har Fyns Politi sigtet en mand for groft hærværk i forbindelse med en sag, hvor to mænd kastede levende rotter ind på McDonalds-restauranten på Risingsvej i Odense.

Episoden falder det fynske folketingsmedlem og medlem af retsudvalget Bjørn Brandenborg (S) for brystet.



- Vi er nødt til at have en meget ærlig samtale om, at når man lever og bor i Danmark, som er verdens bedste samfund, så skal man indrette sig efter det og ikke begynde at importere en konflikt, som har sin oprindelse flere tusinde kilometer herfra, siger Bjørn Brandenborg.

Han mener, at vi som samfund skal sende et signal om, at vi ikke vil acceptere, at der for eksempel er nogle, som for eksempel kaster rotter ind på en restaurant.

- Nogle af de eksempler, vi har set, er decideret strafbare, og der forventer jeg selvfølgelig at politiet efterforsker sagen, siger han.

Torsdag kom det frem, der var ophængt plakater på SDU, som sammenligner Israels ageren i krigen mod Hamas med nazisternes jødeforfølgelse.

Det har også været et optrin på SDU, hvor der tilsyneladende opstod håndgemæng mellem studerende på begge sider af konflikten. Det skete, fordi pro-israelske studerende hængte et israelsk flag op på en opslagstavle.

I begge tilfælde reagerede rektor på SDU Jens Ringsmose ved at slå fast, at der er ytringsfrihed på universitet, også selvom nogle måtte opleve fremsatte synspunkter som stødende.

- Jeg synes, at man på SDU har håndteret sagen helt eksemplarisk, siger Bjørn Brandenborg.