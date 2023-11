Fynske politikere oprørte over rottekast: Afviser ikke yderligere lovgivning

Konservativ profil er forfærdet

Den fynske konservative folketingspolitiker og tidligere minister Mai Mercado er også oprørt.

- Jeg synes, det er fuldstændigt utilstedeligt at kaste rotter ind på en privat virksomhed, hvor folk sidder og spiser, med baggrund i en international konflikt, siger Mai Mercado (K).

Inspirationen til rottekastet kommer muligvis fra udlandet. Det britiske medie The Independent beskrevet, hvordan en pro-palæstinensisk aktivist har sluppet mus fri på en McDonalds-restaurant i Birmingham.

Mai Mercardo tilføjer, at hun er forfærdet over, at det også sker i Odense.

- Det siger noget om, at der er nogle, som er meget utilpassede, og som ikke har forstået, hvordan man opfører sig i et civiliseret samfund. Det er ikke at begynde at smide med rotter, siger hun.

Den fynske folketingspolitiker tilføjer, at hun forventer og har fuld tillid til, at Fyns Politi efterforsker sager, hvor der kan være begået noget strafbart.

Mai Mercardo er også kritisk overfor de støttedemonstrationer, der blandt har været i Odense, hvor der er blevet brændt Israelske flag og kommet med Hamas-tilråb.

Afviser ikke yderligere lovgivning

Hun opfordrer til, at fynboerne tænker sig om en ekstra gang, før de deltager i demonstrationer, især hvis man ikke forstår, hvad der bliver råbt, eller hvad der står på de flag og skilte, som demonstranterne har.

- Jeg synes, at det er vigtigt, at man overvejer, hvad det er, man bliver tager til indtægt for, hvis man går med til sådan en demonstration, siger hun.

Mai Mercado tilføjer, at hun på baggrund af støttedemonstrationerne har stillet et spørgsmål til justitsminister Peter Hummelgaard (S) om, hvorvidt åben støtte til Hamas eller billigelse af Hamas’ angreb mod Israel vil kunne være strafbart. Spørgsmålet er endnu ikke blevet besvaret.

De to politikere vil ikke afvise, at det kan blive nødvendigt at se på lovgivningen, hvis der kommer flere lignende eksempler:

- Hvis vi ser eksempler på, at der kommer mere hærværk, overfald eller lignende, så er det noget, som vi må kigge på. Vi følger det tæt, og tager det meget alvorligt, siger Bjørn Brandenborg.