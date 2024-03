Fynske skoleelever hyldes for deres egne film - se klip fra dem her

- Man tænker bare 'yes!'

Sådan lød det fra Gustav Vogn Sjølander fra 5. klasse på Tåsingeskolen i Svendborg, der onsdag modtog en pris for en animationsfilm, han og hans klasse har lavet.

Mange fynske unge var samlet i biografen i Odense for at se film, de helt selv havde produceret - og sågar modtage priser for dem.

- Det føles virkeligt, virkeligt godt, tilføjer Gustav, hvis klasse vandt prisen for Bedste Film.

Det skete i anledning af den fynske skolefilmfestival EDIT24. Den har eksisteret i 15 år, og hvert år deltager op mod 4.000 elever fra 4.-7. klasse på tværs af Fyn i konkurrencen.

Eleverne blev i perioden op til festivalen oplært i filmiske metoder og sendte derefter deres film ind til bedømmelse. De bedste film fra hver kommune blev udpegetog det hele kulminerede i en finalefest hos Nordisk Film Biografer i Odense.

For 4. og 5. klasserne lød opgaven at skabe en animationsfilm. Ved hjælp af hjemmelavede rekvisitter og stop-motion kunne eleverne selv producere en historie, der skulle laves ud fra temaerne: "Når jeg bliver voksen", "Gamle dage" og "At ændre mening".

Anderledes var det for 6. og 7. klasserne, som blev bedt om at lave realfilm. Der stod opgaven altså også på skuespil inden for temaerne: Venskaber, tro og true Crime.

Samarbejde er vejen frem

Her gik prisen for "Bedste Film" til Centerafdelingen på Tåsingeskolen. Der tog nogle elever juryen med storm med deres film 'Kristians Kamp,' som handler om drengen Kristian, der spiller fodbold for sin fars skyld - selvom han selv helst vil gå til ballet. Kristian får mod til sige sin far imod, og faren går i sidste ende med på idéen om ballet og ender faktisk med at være stolt af sin søn.

- Vores film handler om, at det er okay at ændre mening, uddyber Gustav Vogn Sjølander.

Idéen til filmen var en fælles beslutning, ifølge vindergruppen. Det samme gjaldt for 4.A på Enghaveskolen. De vandt prisen for "Bedste Håndværk" - og det var også en fælles indsats.

I er jo en stor gruppe. Hvordan har I fået det til at fungere, så alle kunne arbejde med på filmen?

- Vi delte os op i grupper, som hver især arbejdede med 30 sekunder af filmen, fortalte Jens Gustav Ølgaard Schouboe fra vindergruppen.

Hør mere om børnenes oplevelse af festivalen i videoen øverst i artiklen.

Tåsingeskolen fik prisen for "Nanas Specialpris", og 4. klasse fra Ebberup Skole vandt "Vinderfavoritten" - en pris, kåret af det forrige års vindere.

Hvad angår de større klasser, der var det 7.B fra Haahrs Skole, der gik hjem med prisen for "Bedste Film".

"Bedste Håndværk" gik til 7.C fra Ørstedskolen, "Bedste Skuespil" til 7.B fra Risingskolen, og sidst men ikke mindst var det 7.D fra Pilehaveskolen der vandt "Vinderfavoritten".