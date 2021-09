Fynske talenter vinder for årets danske kortfilm

Fremtiden

Prisen indbringer dog mere end blot en statuette til det fynske filmhold. De går også hjem med en pengepræmie på 20.000 kroner, en nominering til årets Robertpris, og de bliver indstillet til en Oscar-nominering.

For festivalleder Birgitte Weinberger er der ikke tvivl om, at festivalen har stor betydning for de unge, der drømmer om at få en karriere i filmbranchen.

- Der er ingen tvivl om, at det at have et sted, hvor man kan møde andre ligesindede, og hvor man kan få udstillet sit værk er alt afgørende. Vi har jo igennem de seneste mange år set eksempler på folk, der er startet her, som er endt alle mulige store og fede steder.

- Så jeg tror ikke, at vi må underkende festivalens betydning i forhold til at udbrede sit talent og sit virke i filmbranchen, siger Birgitte Weinberger.

Du kan se hele indslaget med Festivalleder Birgitte Weinberger her.