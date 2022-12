Fynsmesterskab: - Den her dag skulle jeg ikke gå glip af

Der var forbavsende stille i aulaen på VUC og HF Fyn i Odense på trods af, at der blev skudt med automatvåben som AK-47 og nedlagt modstandere i hundredvis, da 85 unge dystede om at blive fynske mestre i disciplinerne Counter Strike, League of Legends og FIFA. For det hele foregik selvfølgelig på skærme og med lydbilledet til E-sporten transporteret direkte ind i kombattanternes øregang via headsets.

De 85 unge kom fra fynske skoler og foreninger, hvor de dyrker E-sport. Og de havde ikke alene fokus på at vinde trofæet og æren lørdag formidag, da kampene var skudt i gang. Der var også andet på spil.

Det fortæller Tobias Dupont Trædholm, der lyder af navnet "KungeT", når han spiller Counter Strike.

- Det med at komme ud og være sammen med andre, det er vigtigt. Det sociale er godt - i stedet for at sidde derhjemme og spille frem og tilbage med de andre, forklarer han.



Derfor ville han for alt i verden heller ikke gå glip af dagens turnering.

- Jeg elsker, at Odense E-sport holder det her. Jeg har været med to gange før, og det har været fedt. Jeg har været syg i en uge, men den her dag, skulle jeg ikke gå glip af.



Til daglig er han elev på HF med E-sport som linjefag.

Et samarbejde

Tobias Dupont Trædhold sad også for bordenden og styrede dagens hold sikkert mod sejr i dagens første kamp.

Aske Kiær Isaksen, konsulent for Odense E-sport, der står bag mesterskaberne i et samarbejde med HF og VUC Fyn, stod på sidelinjen ved dagens kampe og kunne fortælle hvorfor, det er vigtigt at have et fynsk mesterskab i E-sport.

- Det skal der være for at samle foreninger og skoler, så de kommer ud af deres klasselokaler og danner det her fællesskab omkring E-sporten.

De unge i gamerstolene var tilsyneladende også vilde med at sidde ved siden af hinanden i aulaen i stedet for derhjemme.

- Sidste år var det lige så hyggeligt. Det er det med, at man er her sammen, lød Tobias Dupont Trædholms skudsmål.



At E-sport netop handler om at sidde alene foran computeren derhjemme, det er også et image, sportsgrenen stadig prøver at gøre op med

- Der har været meget snak om, at E-sport er noget, der foregår hjemme i kælderen. Men nu er man begyndt at løfte det væk hjemmefra og ud på skolerne. Mange har fået det som et valgfag. Derfor er det vanvittig vigtigt, at man omfavner det og får et fællesskab omkring det, forklarer Aske Kiær Isaksen.

Den succes er hjemme, lyder det fra i hvert fald en af deltagerne.

- Jeg synes, det er fedt! lyder det fra Tobias Dupont Trædholm.